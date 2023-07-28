В Бурятии нашли тело пропавшей в начале июля туристки

Она погибла во время сплава по горной реке Снежной

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело туристки из Новосибирской области, пропавшей 6 июля при сплаве по реке Снежная в Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

"Накануне группы спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России были доставлены на реку Ара-Буректай в Республику Бурятия. Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку", - говорится в сообщении. Спасатели вели поиск женщины, сплавляясь на катамаранах.

6 июля во время сплава по горной реке Снежной произошло опрокидывание четырех катамаранов, в результате чего в воде оказались восемь человек - группа туристов из Новосибирской области. Семерым удалось спастись: двое сами вышли к ближайшему населенному пункту, пятерых в течение суток после ЧП нашли спасатели и волонтеры. Поиски восьмой туристки велись наземными группами, водным транспортом и авиацией.

Группа была зарегистрирована в МЧС. По факту ЧП следственные органы и прокуратура проводят проверку.