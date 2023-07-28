В Югре осудили главу юрфирмы, похитившую у 34 жителей более 13 млн рублей

Гендиректора ООО "Югра-Эксперт" приговорили к 4,5 года колонии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Сургутский городской суд приговорил генерального директора "Югра-Эксперт", похитившую у 34 жителей Сургута Ханты-Мансийского автономного округа более 13 млн рублей, к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО "Югра-Эксперт". Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере" и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину". Ей назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Также суд удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски на суммы похищенных денежных средств. Подсудимая с мая 2015 года по июль 2020 года предлагала жителям Сургута юридические услуги. При этом после получения от граждан денег взятые на себя обязательства она не исполняла. В результате ее действий 34 потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей.