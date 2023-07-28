ВСУ применили БПЛА при обстреле нефтебазы в Шахтерске

Мэр города Александр Шатов сообщил, что характерных для ракетного удара взрывов не было

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР при помощи БПЛА. Об этом ТАСС сообщил мэр города Александр Шатов.

"На месте пожара нашли обломки от беспилотника. По всей вероятности, били именно беспилотником", - сказал мэр. Он также уточнил, что характерных для ракетного удара взрывов не было.

Ранее Шатов сообщил ТАСС, что пожар на нефтебазе полностью ликвидирован. Тушение продолжалось на протяжении нескольких часов, информации о пострадавших не поступало.

В ночь с 27 на 28 июля власти Шахтерска заявляли о возгорании нефтебазы в результате ракетного удара.