ВСУ применили БПЛА при обстреле нефтебазы в Шахтерске

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по нефтебазе в Шахтерске в ДНР при помощи БПЛА. Об этом ТАСС сообщил мэр города Александр Шатов.
"На месте пожара нашли обломки от беспилотника. По всей вероятности, били именно беспилотником", - сказал мэр. Он также уточнил, что характерных для ракетного удара взрывов не было.
Ранее Шатов сообщил ТАСС, что пожар на нефтебазе полностью ликвидирован. Тушение продолжалось на протяжении нескольких часов, информации о пострадавших не поступало.
В ночь с 27 на 28 июля власти Шахтерска заявляли о возгорании нефтебазы в результате ракетного удара.