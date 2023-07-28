28 июля, 06:06
Извержение вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировали

ТАСС, 28 июля. Вулкан Шивелуч, которому присвоен "красный" код авиационной опасности, выбросил столп пепла на высоту 8 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатки.

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"Днем 28 июля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 8 тыс. м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Диспетчеры пожарных подразделений выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировали. Туристических групп в районе вулкана нет.  

Теги:
РоссияКамчатский крайИзвержение вулкана Шивелуч
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