Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км

Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировали

ТАСС, 28 июля. Вулкан Шивелуч, которому присвоен "красный" код авиационной опасности, выбросил столп пепла на высоту 8 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатки.

"Днем 28 июля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 8 тыс. м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Диспетчеры пожарных подразделений выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировали. Туристических групп в районе вулкана нет.