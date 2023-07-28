В Удмуртии у сотрудников лагеря, где была вспышка кишечной инфекции, обнаружили норовирусы

Работу организации приостановили

ТАСС, 28 июля. Норовирусы обнаружили у сотрудников пищеблока лагеря "Юность" в Удмуртии, где ранее у более 20 человек выявили острую кишечную инфекцию, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

"По результатам лабораторных исследований в суточных пробах готовой продукции (салаты), пробах биологического материала от семи сотрудников, в том числе трех сотрудников пищеблока, обнаружены норовирусы", - говорится в сообщении.

Работу лагеря "Юность" приостановили. Сотрудников отстранили от работы и направили в медорганизацию.

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении у 12 человек признаков острой кишечной инфекции, позднее в прокуратуре Удмуртии заявили, что число пострадавших увеличилось до 23. СК начал доследственную проверку.