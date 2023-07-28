Число госпитализированных детей из лагеря в Удмуртии выросло до 16

До этого было известно об одном госпитализированном

ТАСС, 28 июля. Медики госпитализировали 16 детей из лагеря "Юность" в Удмуртии, где ранее выявили случаи острой кишечной инфекции, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

Ранее было известно об одном госпитализированном. "На сегодняшнее утро из 16 госпитализированных четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, 12 - в легкой. Еще 5 детей, состояние которых оценивается как удовлетворительное, находятся на амбулаторном лечении", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Удмуртии Натальи Соколовой.

По ее словам, амбулаторное лечение получают также трое взрослых.

Ранее в управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении у 12 человек признаков острой кишечной инфекции, позднее в прокуратуре Удмуртии заявили, что число пострадавших увеличилось до 23. СК начал доследственную проверку. Работу лагеря приостановили.