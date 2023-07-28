Три мирных жителя пострадали в результате обстрелов ВСУ левобережья Херсонщины

Представитель экстренных служб региона сообщил, что ВСУ выпустили 33 снаряда по городам и селам

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг в течение дня выпустили 33 снаряда по городам и селам левого берега Днепра в Херсонской области, пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии: по населенному пункту Алешки - 13 снарядов, по населенному пункту Голая Пристань - 7 снарядов, по населенному пункту Старая Збурьевка - 8 снарядов, по населенному пункту Каиры - 5 снарядов. В результате обстрелов населенных пунктов Алешки, Старая Збурьевка и Каиры получили ранения различной тяжести три мирных жителя", - сказал он.

В ночь на пятницу ВСУ также обстреляли Новую Каховку, Каховку, Песчановку, Солонцы и Алешки, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Количество жертв среди гражданского населения и степень разрушения инфраструктуры уточняются.