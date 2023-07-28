ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ

Он также планировал получить украинское гражданство

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного подразделения ВСУ, признанного в РФ террористическим, и получить украинское гражданство. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией. Установлено, что, являясь сторонником проукраинских взглядов, он выразил и подтвердил намерения переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе указанного подразделения", - сообщили в ЦОС. С соответствующими заявлениями он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, от которых получил разъяснения о порядке его действий по выезду на Украину.

В отношении задержанного следователем УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации). Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.