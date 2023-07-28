28 июля, 06:47
Военная операция на Украине

В районе Антоновки на правобережье Херсонщины уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б"

Вооруженные формирования Украины потеряли пять боевиков

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ уничтожили в районе Антоновки на правом берегу Днепра гаубицу "Мста-Б" Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом в районе населенного пункта Антоновка. Потери: пять боевиков вооруженных формирований Украины уничтожены, два получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.

В островной зоне около Кизомыса уничтожены два 120-мм миномета, расчеты и боекомплект к ним, на каховском направлении - позиция ВСУ в районе Новоберислава. 

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