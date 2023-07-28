28 июля, 08:10
Военная операция на Украине

Рогов: ВСУ потеряли 3 тыс. человек в атаках на Старомайорское на запорожском направлении

По словам председателя запорожского движения "Мы вместе с Россией", противник в этом регионе "кидает на убой колоссальные силы"

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала наступления в июне потеряли более 3 тыс. человек при попытках занять село Старомайорское на времевском направлении запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Касательно села Старомайорского: по сути, там уничтожена целая бригада ВСУ в боях за этот населенный пункт, <...> подтвержденные данные - свыше 3 тыс. боевиков с начала наступления ВСУ, именно на данном участке, это очень много", - сказал Рогов, добавив, что противник в этом регионе "кидает на убой колоссальные силы".

По его словам, в настоящее время районе Старомайорского идут ожесточенные бои высокой интенсивности. "Наши ребята стоят там как герои", - заключил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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