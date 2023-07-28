В Ульяновске женщина и двое детей пострадали после наезда автомобиля на переходе

Прокуратура проводит проверку

УЛЬЯНОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Автомобиль в результате ДТП сбил женщину с двумя детьми на переходе в Ульяновске, их доставили в медицинское учреждение. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления МВД России по региону.

"По предварительным данным, сегодня около 08:00 (07:00 мск) в районе перекрестка улиц Гагарина и Кролюницкого произошло столкновение двух автомашин: Chery и Lada. После чего автомашина Chery совершила наезд на троих пешеходов (женщина и двое несовершеннолетних), переходивших проезжую часть по пешеходному переходу", - отмечается в сообщении.

В результате аварии троих пешеходов доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, в котором пострадали дети.