28 июля, 08:29
Лесные пожары в России

В Курганской области глава МЧС проверит ход оказания помощи пострадавшим от пожаров

Во время лесных пожаров в регионе огонь повредил 1 820 жилых и нежилых строений

КУРГАН, 28 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков вновь прилетел в Курганскую область, чтобы проверить ход восстановительных работ в пострадавших от природных пожаров населенных пунктах и пообщаться с пострадавшими жителями. В мае министр дважды лично контролировал ход борьбы с пожарами в регионе совместно с губернатором Вадимом Шумковым.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

Куренков отправится в село Юлдус, где пообщается с пострадавшими жителями, и встретится с жителями поселка Смолино, а также совершит облет населенного пункта и деревни Логоушка. Кроме того, министр проинспектирует строительство новой пожарной части в Кургане.

Из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим сняли 16 мая. Погибли 22 человека при масштабных пожарах на территории Курганской области. Огонь повредил 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными.

Власти региона оказывают материальную помощь погорельцам, потерявшим недвижимость на территории Кургана, деревни Плоское и села Юлдус Шадринского округа, деревень Нечунаева и Мишагина Каргапольского округа, села Кодское и деревни Могилева Шатровского округа. 22 июня губернатор региона сообщил, что все выплаты и выдача сертификатов пострадавшим от ЧС завершены.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская областьКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация