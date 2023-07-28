В Москве задержали похитившего утерянный сверток с 1 млн рублей

У злоумышленника изъяли более 600 тыс. рублей, которые будут возвращены потерпевшему

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей в Москве. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

По его словам, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы положил на крышу своего внедорожника завернутые в бумагу 1 млн рублей, после чего, отвлекшись на телефонный разговор, сел в автомашину и уехал. Сверток с деньгами упал на проезжую часть. Проходивший мимо мужчина увидел на дороге пакет. Подняв находку, он обнаружил в свертке большую сумму денег, которую похитил.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из общежитий в Мукомольном проезде задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, временно проживающий в столице. У злоумышленника было изъято более 600 тыс. рублей, которые будут возвращены потерпевшему", - сказала Васенин, добавив, что остальной частью денег он успел распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное данной частью инкриминируемой статьи, лишение свободы на срок до 10 лет.