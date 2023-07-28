В ЛНР сообщили о повреждении жилых домов и ЛЭП из-за обстрела ВСУ

Мэр города Стаханова Сергей Жевлаков отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Линии электропередачи (ЛЭП) и жилые дома повреждены в Ирмино Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на пятницу. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Стаханова Сергей Жевлаков, в административном подчинении которого находится Ирмино.

"Сегодня ночью около 00:30 мск город Ирмино оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. <…> Повреждены ряд домов частного сектора, объекты жизнеобеспечения города. Есть повреждения линий электропередачи", - написал он.

Жевлаков отметил, что сотрудники Республиканской сетевой компании приступили к восстановлению поврежденных участков ЛЭП, мэрия Стаханова доставила стройматериалы жителям, чьи дома пострадали.

Мэр подчеркнул, что пострадавших среди мирных жителей нет.