28 июля, 09:36
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о повреждении жилых домов и ЛЭП из-за обстрела ВСУ

Мэр города Стаханова Сергей Жевлаков отметил, что пострадавших среди мирных жителей нет

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Линии электропередачи (ЛЭП) и жилые дома повреждены в Ирмино Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) в ночь на пятницу. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Стаханова Сергей Жевлаков, в административном подчинении которого находится Ирмино.

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"Сегодня ночью около 00:30 мск город Ирмино оказался под огнем со стороны вооруженных формирований Украины. <…> Повреждены ряд домов частного сектора, объекты жизнеобеспечения города. Есть повреждения линий электропередачи", - написал он.

Жевлаков отметил, что сотрудники Республиканской сетевой компании приступили к восстановлению поврежденных участков ЛЭП, мэрия Стаханова доставила стройматериалы жителям, чьи дома пострадали.

Мэр подчеркнул, что пострадавших среди мирных жителей нет. 

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