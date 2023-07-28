Пострадали два человека

АФИНЫ, 28 июля. /ТАСС/. Частный вертолет потерпел крушение на острове Самос, два человека, находившихся на его борту, получили ранения легкой степени тяжести. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По его данным, вертолет летел с острова Парос и направлялся в Турцию. Он начал спускаться на аэродром Самоса для дозаправки, ударился о взлетно-посадочную полосу при посадке и перевернулся. У вертолета отломился хвост, но он не загорелся.

На борту находились два человека, которые получили легкие ранения. Пилота на скорой помощи доставили в больницу для профилактических обследований, отмечает телеканал.