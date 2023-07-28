В ДТП с участием трех автобусов на юге Петербурга пострадали четыре человека

По данным полиции, их госпитализировали в удовлетворительном состоянии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. При столкновении трех автобусов и легкового автомобиля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пострадали четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"В результате столкновения автотранспорта пострадали четыре пассажирки автобусов: две женщины 1985 годов рождения, а также женщины 1958 и 1981 годов рождения, которые в удовлетворительном состоянии госпитализированы", - сообщил представитель пресс-службы.

В полицию сообщение о ДТП у дома №4 по улице Ярослава Гашека поступило в 09:30. На месте сотрудники ГИБДД установили, что столкнулись автобусы маршрутов №246, 286 и 253 под управлением водителей 1969, 1967 и 1964 годов рождения, а также легковой автомобиль Volkswagen Caddy, за рулем которого был водитель 1962 года рождения.