28 июля, 09:42

В различных ДТП в Болгарии погибли двое россиян

Еще один ранен

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Два ДТП с участием россиян произошли в Болгарии, два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе посольства России в Болгарии.

"Получили официальное уведомление от полиции о ДТП в которых погибли россияне, оба происшествия произошли в четверг вечером. В Варне легковой автомобиль врезался в дерево, погибла молодая женщина, а ее спутник 1988 года рождения с травмами был госпитализирован. Еще один россиянин погиб в районе Пловдива, он был сбит проходящим автомобилем, когда осматривал повреждение своей машины после небольшого ДТП", - сообщил дежурный дипломат.

Он уточнил, что родственники погибших за консульской помощью пока не обращались. 

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