В Киеве и нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет, в частности, о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской и Кировоградской областях

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в 11 регионах Украины, в том числе в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 12:20 по местному времени (совпадает с мск) предупреждение об угрозе с воздуха начало звучать в Киеве. Затем в красной зоне оказались все регионы, кроме западной части страны. Предупреждения об угрозе с воздуха объявлялись в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Помимо этого, тревога звучала в подконтрольных украинским властям районах ДНР и Запорожской области.

Тревога длилась 10 минут. Сигналы отмены поступили в 12:30.

В новость внесены изменения (13:08 мск) - добавлена инфорамация об отмене тревоги.