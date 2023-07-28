28 июля, 09:38
Военная операция на Украине

СК заочно привлек к ответственности более 70 наемников из Грузии за службу на ВСУ

Как отметили в ведомстве, в их числе был гражданин республики Мамука Мамулашвили, создавший в 2014 году "Грузинский национальный легион"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следственный комитет заочно привлек к уголовной ответственности более 70 наемников из числа так называемого грузинского национального легиона за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"В настоящее время из числа легиона к уголовной ответственности заочно привлечены более 70 наемников", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ к уголовной ответственности заочно привлечен гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный в медиапространстве как Мамука Мамулашвили. "Установлено, что Мамулашвили в 2014 году создал "Грузинский национальный легион" и осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР", - отметили в СК. 

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