ФСБ пресекла незаконное потребление электроэнергии на сумму более 18 млн рублей в Калуге

Возбудили уголовное дело

КАЛУГА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Калужской области задержали представителя организации, которая незаконно потребляла электроэнергию. Ущерб калужскому филиалу Россети составил более 18 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность представителя организации, связанная с безучетным потреблением электроэнергии. Имущественный ущерб составил 18,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что некорректные данные о пользовании электроэнергии компания "Калугаэнерго" получала из-за изменений, внесенных в конструкцию основных узлов приборов учета. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. "Полученные данные свидетельствовали о наличии в действиях злоумышленника признаков состава преступления, предусмотренного п. "а" , "б" ч. 2 ст. 165 УК России "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", что послужило поводом и основанием для возбуждения уголовного дела следственным отделением №1 СУ УМВД России по Калуге по материалам УФСБ России по Калужской области", - уточнили в пресс-службе.