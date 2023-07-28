В новых регионах в суды передали 126 уголовных дел о преступлениях киевского режима

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин провел в Мелитополе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Следствие направило в суды в новых регионах России 126 уголовных дел о преступлениях киевского режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Всего на данный момент в суды новых российских регионов направлено 126 уголовных дел о преступлениях киевского режима, часть которых уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава СК России Александр Бастрыкин провел в Мелитополе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.