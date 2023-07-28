28 июля, 09:50,
обновлено 28 июля, 09:52

Число госпитализированных детей из лагеря в Удмуртии выросло до 17

Михаил Терещенко/ ТАСС, архив
© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

Всего выявили 25 случаев острой кишечной инфекции

ТАСС, 28 июля. Число детей, госпитализированных в результате вспышки острой кишечной инфекции в лагере "Юность" в Удмуртии, выросло до 17, сообщила замминистра здравоохранения региона Наталья Соколова.

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"Я нахожусь в Воткинской городской больнице, сюда госпитализированы 17 детей из лагеря "Юность", где зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Четверо из них находятся в среднетяжелом состоянии, все дети получают необходимую медицинскую помощь, возраст детей от 8 до 14 лет", - сказала Соколова.

Она отметила, что четверо детей и четверо взрослых наблюдаются амбулаторно в легкой степени тяжести. "Всего выявлено 25 человек, все больные получают необходимую медицинскую помощь", - добавила замминистра.

Ранее в республиканском минздраве сообщали о 16 госпитализированных. После вспышки острой кишечной инфекции следователи возбудили уголовное дело. Работу лагеря приостановили. 

Теги:
РоссияУдмуртия
© Информационное агентство ТАСС
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