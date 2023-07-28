28 июля, 10:00

В Хабаровском крае арестовали руководителя лесничества по делу о получении взятки

Его заключили под стражу

ТАСС, 28 июля. Уголовное дело о получении взятки в 2 млн рублей возбудили в отношении руководителя лесничества в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

"Суд с учетом позиции прокуратуры Верхнебуреинского района избрал меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю КГКУ "Ургальское лесничество", в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В июле 2020 года он получил от предпринимателя в качестве взятки 2 млн рублей за утверждение актов выполненных работ по лесовосстановлению и покровительство деятельности. 

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