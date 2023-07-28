В Москве ребенок застрял ногой в ленте эскалатора в переходе метро

Ногу мальчика освободили, серьезных повреждений у него нет, прибывшие медики оказали необходимую помощь

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ребенок застрял ногой в ленте эскалатора в переходе московского метрополитена. Медики оказали мальчику помощь, обошлось без серьезных повреждений, сообщили в пресс-службе московского метрополитена.

"Около 11:45 на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" из-за невнимательности родителей у мальчика 3-4 лет нога застряла в ленте эскалатора", - значится в сообщении.

В пресс-слкжбе добавили, что эскалатор немедленно остановили, сотрудники станции вызвали скорую помощь. Ногу мальчика освободили, серьезные повреждения отсутствуют, прибывшие врачи оказали необходимую помощь.

Пассажиров просят быть внимательными со своими детьми на всех этапах поездки, обязательно соблюдать правила пользования метрополитеном и правила безопасного поведения.