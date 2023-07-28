В Татарстане разгерметизация нефтепровода привела к загрязнению почти 200 кв. м почвы

Специалисты взяли пробы фоновой и загрязненной почвы для проведения исследования

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. В результате разгерметизации нефтепровода в Альметьевске в Татарстане оказалось загрязнено 198 кв. м почвы, сообщает пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

"27 июля 2023 года в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило сообщение о порыве нефтепровода вблизи микрорайона Дружба города Альметьевск. В результате разгерметизации сборного нефтепровода от скважины 27159 до ГЗУ-12Б НГДУ "Альметьевнефть" ПАО "ТАТНЕФТЬ имени В. Д. Шашина" произошло загрязнение почвы нефтепродуктами площадью 198 кв. м", - говорится в сообщении.

Чтобы установить концентрацию загрязняющих веществ в пораженной нефтепродуктами почве специалисты лаборатории взяли пробы фоновой и загрязненной почвы. По результатам лабораторных исследований примут решение о применении административных мер в отношении юридического лица.

На место также выехали сотрудники министерства экологии региона. Инспекторы отобрали пробы воздуха и почвы. "На момент осмотра утечка была ликвидирована, на месте работала спецтехника по откачке нефти и сбору загрязненной почвы и растительности. Установлено, что разлив произошел на почву площадью 198 кв. м. Ближайший жилой дом находился на расстоянии 250 м от места разлива", - сообщает пресс-служба ведомства.