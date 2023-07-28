Жителя Камышина приговорили к 2,5 года колонии за поджог здания администрации

Отбывать наказание Павел Магаляс будет в исправительной колонии общего режима

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области приговорил жителя Камышина Павла Магаляса к 2,5 года колонии за поджог здания городской администрации по мотивам политической ненависти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Приговором Камышинского городского суда Волгоградской области Павел Магаляс признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Подсудимый признал свою вину.

Судом установлено, что в ночь на 23 сентября 2022 года Павел Магаляс, действуя по мотивам политической ненависти, бросил две бутылки с самодельно изготовленной зажигательной смесью в сторону входных дверей администрации. В результате загорелись стена и оконная рама, огонь потушил оперативный дежурный, находящийся в помещении.