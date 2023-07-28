Замглавы Ашинского района Челябинской области осудили на 8,5 года за получение взяток

Семена Авраменко также лишили права занимать определенные должности на четыре года

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Ашинский городской суд Челябинской области признал первого заместителя главы Ашинского муниципального района Семена Авраменко виновным в том, что он получил более 250 тыс. рублей взяток от предпринимателя за покупку жилья для детей-сирот. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 8,5 года, сообщили журналистам в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

"Ашинский городской суд признал первого заместителя главы Ашинского муниципального района виновным в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". Суд приговорил виновного к восьми годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в пресс-центре.

Авраменко также лишили права занимать определенные должности на четыре года.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В 2020-2021 годах чиновник получил взятки на сумму более 250 тыс. рублей от предпринимателя. Деньги передавались за заключение договоров по приобретению квартир для детей-сирот. При этом квартиры были ненадлежащего качества.

29 декабря 2022 года сообщалось, что в отношении Авраменко возбуждено уголовное дело о получении 50 тыс. рублей в качестве взятки.