"Алтай авиа" выплатит по 1,5 млн рублей семьям погибших при крушении вертолета

Размер компенсации пострадавшим будет равен выплате страховой компании

ТАСС, 28 июля. Семьи погибших при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай получат компенсацию в 1,5 млн рублей от "Алтай авиа", которой принадлежал вертолет, сообщили ТАСС в авиакомпании

"Пассажиры вертолета Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" были застрахованы в компании АО "Согаз". Авиакомпания в дополнение к страховым выплатам направит по 1,5 млн рублей семьям погибших в авиакатастрофе 27 июля 2023 года у села Тюнгур", - сообщили в компании.

Сумма компенсации пострадавшим будет равна выплате страховой компании. "Алтай авиа" возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших и оплатит расходы по проживанию их родственников.