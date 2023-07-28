В Хабаровском крае задержали сотрудника МВД, который спровоцировал ДТП с погибшим

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 28 июля. Сотрудники полиции задержали в Хабаровске скрывшегося с места ДТП водителя - сотрудника ОМВД России по району имени Лазо, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием трех автомобилей.

По данным МВД, 28 июля около полуночи в Железнодорожном районе Хабаровска водитель, управляя автомобилем Toyota Fielder, на перекрестке улице Проспект 60 лет Октября и Аэродромной не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП пассажирка автомобиля Honda Fit от полученных травм умерла, а водителя доставили в медицинское учреждение.

"Предполагаемый виновник в нарушении установленных законом правил, не вызвав на место происшествия медицинских работников и полицейских, с места ДТП скрылся. В ходе проведения оперативных мероприятий он был задержан. Установлено, что автомобилем, спровоцировавшим столкновение, управлял находившийся в свободное от службы время сотрудник ОМВД России по району имени Лазо. На момент задержания состояние алкогольного опьянения у него не выявлено", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего начальником УМВД России по Хабаровскому краю назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, по факту ДТП возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, назначено медицинское исследование.