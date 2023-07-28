Суд смягчил меру пресечения депутату гордумы Воронежа Роману Жогову

Его оставили под домашним арестом, но разрешили посещение жены и дочери для помощи в быту

ВОРОНЕЖ, 28 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа смягчил меру пресечения главы фракции "Единой России" в городской думе Воронежа Роману Жогову, который обвиняется в мошенничестве на сумму более 2,3 млн рублей, сообщил ТАСС в пятницу представитель суда.

"Судом удовлетворено заявленное следователем ходатайство. Продлен срок содержания под домашним арестом обвиняемого Жогова Р. В. на два месяца, до 29 сентября 2023 года включительно. Ограничения, установленные обвиняемому, оставлены прежними, дополнены разрешением на посещение и осуществление помощи в быту супругой обвиняемого, а также его дочерью", - сообщил он.

Жогова арестовали 2 декабря 2022 года по возбужденному в отношении него уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), затем Ленинский районный суд Воронежа трижды продлевал ему срок содержания под стражей, последний раз - до 29 мая 2023 года включительно. 25 мая суд изменил ему меру пресечения с нахождения под стражей на домашний арест.

По версии следствия, депутат совершил мошенничество путем получения денег от бывшего первого заместителя председателя Воронежской гордумы Александра Провоторова, на предприятие которого - Воронежский опытно-механический завод - фиктивно трудоустроили супругу Жогова под предлогом финансирования партии "Единая Россия". По размещенной на сайте Ленинского районного суда информации, с 11 ноября 2010 года по 27 мая 2020 года Жогов и его супруга незаконно получили от Провоторова более 2,3 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Жогов является заместителем секретаря воронежского регионального отделения партии "Единая Россия", членом президиума регионального политического совета, руководителем фракции партии "Единая Россия" в Воронежской городской думе. После возбуждения дела его членство в партии приостановили.