Губернатор Нью-Йорка сообщила о токсичном дыме после пожара на солнечной электростанции

Кэти Хокул сообщила, что власти штата уже направили силы реагирования на место происшествия

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул предупредила местных жителей об опасности токсичного дыма от пожара на солнечной электростанции в округе Джефферсон. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой губернатора.

"Крупный пожар на солнечных панелях в округе Джефферсон нанес значительный ущерб и привел к выделению большого количества дыма, который представляет опасность, - сказано в пресс-релизе губернатора. - Я призываю всех членов местного сообщества следовать рекомендациям по охране здоровья, чтобы защитить себя и свои семьи, и избегать воздействия дыма или других токсинов".

Хокул добавила, что власти штата продолжают следить за ситуацией и уже направили силы реагирования на место происшествия.

Местный телеканал WWNY-TV сообщил, что пожар на солнечной электростанции вспыхнул в четверг в городе Лайм у озера Онтарио на границе с Канадой. Жителям в радиусе 1 км было приказано укрыться в безопасном месте.

По данным Управления энергетической информации США, в стране насчитывается более 5 тыс. солнечных электростанций. В 2022 году на них приходилось 3,4% выработки всей электроэнергии в стране.