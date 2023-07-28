Бывший замглавы МИД Вьетнама приговорен к 16 годам тюрьмы по делу о вывозных рейсах

Остальным фигурантам дела определены наказания в виде лишения свободы на сроки от трех до семи лет

ХАНОЙ, 28 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра иностранных дел Вьетнама То Ань Зунг приговорен к 16 годам тюрьмы по делу о коррупции при организации репатриационных авиарейсов из-за рубежа для граждан страны в разгар пандемии COVID-19. Такое решение вынес Народный суд Ханоя, рассматривавший это дело с участием 54 обвиняемых.

Согласно постановлению суда, обвиняемые в получении взяток и злоупотреблении служебным положением бывший директор консульского департамента министерства иностранных дел Нгуен Тхи Хыонг Лан, бывший секретарь заместителя министра здравоохранения Фам Чунг Киен и бывший следователь Хоанг Ван Хынг приговорены к пожизненному заключению. Остальным фигурантам дела определены наказания в виде лишения свободы на сроки от трех до семи лет.

Расследование масштабных нарушений при осуществлении программы репатриационных рейсов вьетнамские правоохранительные органы вели с января 2022 года. В число обвиняемых вошли бывшие высокопоставленные чиновники аппарата правительства, министерств иностранных дел, здравоохранения, транспорта, общественной безопасности, сотрудники провинциальных администраций, а также представители бизнеса, участвовавшие в подготовке вывозных авиарейсов.

Согласно официальным данным, в период с февраля 2020 года по конец 2021 года вьетнамские власти организовали более 1 тыс. спецрейсов для доставки домой свыше 240 тыс. местных граждан из 60 стран и территорий.