Суд оштрафовал на 106 млн рублей подрядчика, строившего ледовую арену в Новосибирске

По решению суда штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Новосибирске повторно рассмотрел дело в отношении главы компании "ЭлинАльфа", занимавшейся строительством новой ледовой арены, и назначил ему штраф 106 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

"Повторно рассмотрено (после отмены вышестоящей судебной инстанции) дело об административном правонарушении в отношении директора ООО "ЭлинАльфа" Алексея Грибана. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 106,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе судебного департамента, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В ноябре гендиректор компании был признан виновным в бездействии, повлекшем срыв сроков строительства ЛДС, и оштрафован на 106 млн рублей, однако решение суда отменили после апелляции.

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей международного молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в конце февраля 2022 года Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований. Изначально местные власти рассчитывали сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно об изменении сроков ввода объекта. Их перенесли на декабрь 2022 года. Отставания в строительстве ледового дворца не раз становились предметом критики со стороны федеральных органов власти, депутатов и надзорных ведомств. Причинами задержки назывались пандемия коронавируса и санкции.

Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года, однако матчи на арене до сих пор не начались. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.