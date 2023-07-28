В Херсонской области обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

Находки были помещены в комнату хранения территориального отдела полиции

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия в Херсонской области обнаружили в окрестностях села под Чаплынкой крупный тайник с оружием и боеприпасами, сообщается в пятницу в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"В результате реализации оперативной информации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии изъяли из незаконного оборота партию оружия и боеприпасов неподалеку от села Шевченко Чаплынского района Херсонской области. На расстоянии 600 м от указанного населенного пункта правоохранители обнаружили оборудованный тайник. В поле среди зарослей травы был зарыт мешок с 25 гранатами ВОГ-25П, двумя гранатометами РПГ-26 и РШГ-1, двумя гранатами РГД-5, автоматом АК-74М с четырьмя магазинами к нему, также внутри находились 348 патронов калибра 5,45 мм, одна армейская разгрузка и одна пластина промедола", - говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы были изъяты с места происшествия и помещены в комнату хранения территориального отдела полиции.