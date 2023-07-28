Истязавшие мужчину в прямом эфире стримеры из Брянска получили реальные сроки

Фигурантам дела путем частичного сложения с предыдущими наказаниями назначили 3 года 7 месяцев и 3 года 10 месяцев в колонии

БРЯНСК, 28 июля. /ТАСС/. Суд в Брянске признал двух ранее судимых местных жителей виновными в истязании мужчины - в прямом эфире за денежные вознаграждения они обливали его водой на морозе, закапывали в землю и регулярно издевались физически и морально, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

"Приговором суда каждому из виновных назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Путем частичного сложения с наказаниями по ранее вынесенному в отношении них приговору суд окончательно назначил виновным наказания в виде 3 лет 7 месяцев и 3 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с апреля 2020 года по сентябрь 2021 года подсудимые регулярно издевались физически и морально над жителем Ярославля, который находился от них в материальной и иной зависимости. Они обливали его водой и другими жидкостями, закапывали в землю, заставляли есть опасные для здоровья продукты. Издевательства они вели в прямом эфире, получая за это денежное вознаграждение от зрителей.

В декабре 2021 года фигурантов приговорили к лишению свободы на сроки 2,3 года и 2,5 года колонии общего режима за изготовление и размещение на видеохостингах и в соцсетях материала, противоречащего принятым в обществе моральным нормам.