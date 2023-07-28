Суд в Самарской области арестовал подозреваемую в жестоком обращении с детьми

По версии следствия, подозреваемая систематически лишала сыновей воды и еды

ТАСС, 28 июля. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для женщины, подозреваемой в жестоком обращении с детьми в Тольятти. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В Тольятти в отношении матери, которая оставляла своих малолетних детей без присмотра на несколько дней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении женщины возбудили уголовные дела об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По версии следствия, с 20 апреля по 6 июля 2023 года подозреваемая систематически лишала сыновей воды и еды, содержала жилище в антисанитарных условиях, не проводила необходимых гигиенических процедур с детьми. Сейчас мальчики изъяты у матери, им оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.