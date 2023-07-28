Пьяный священник устроил ДТП в Волгограде и бросался с угрозами на полицейских

Волгоградская епархия готовит дисциплинарное разбирательство, по итогу которого намерены принять канонические решения

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Священник в алкогольном опьянении устроил массовое ДТП в Волгограде, а позже оказывал сопротивление сотрудникам полиции и высказывал в их адрес угрозы, сообщил ТАСС представитель экстренных служб города. Инцидент ТАСС подтвердили в пресс-службе Волгоградской епархии.

Как ТАСС сообщил представитель экстренных служб города, ДТП устроил священнослужитель одного из храмов Волгоградской епархии. "Он прошел медосвидетельствование на месте, установлен факт опьянения. Водитель с результатом не согласился, потребовал медосвидетельствование в медучреждении. Там отказался от прохождения [медосвидетельствования]. Учитывая, что ранее он был уже лишен прав за нетрезвое вождение, ему грозит уголовная ответственность", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ранее мужчина уже был трижды судим, а сейчас по факту нанесенных телесных повреждений и угроз сотрудникам полиции в отношении него составлены материалы.

"Волгоградская епархия в курсе инцидента, произошедшего с участием иерея Сергия, который является заштатным священником при Храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. По данному факту готовится дисциплинарное разбирательство, по итогу которого будут приняты соответствующие канонические решения", - сообщили ТАСС в Волгоградской епархии.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 27 июля около 23:00 произошло ДТП в Дзержинском районе Волгограда. "В отношении виновника - водителя 1970 года рождения - составлен административный материал. Пострадавших нет", - сказали ТАСС в пресс-службе, не уточнив, кем в действительности является виновник аварии.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что священник устроил ДТП в ночь с 27 на 28 июля в Волгограде. На видео попали его оскорбления и угрозы в адрес инспекторов.