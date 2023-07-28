Спецслужбы Киргизии нашли автора сообщений о минировании учебных заведений столицы

Им оказался несовершеннолетний ученик одной из школ

БИШКЕК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии установили личность автора анонимных сообщений о минировании учебных заведений республики. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ в результате проводимых оперативных мероприятий установлен "телефонный террорист", сообщивший несколько раз о заложенной взрывчатке в одной из столичных школ 28 и 29 марта года. Им оказался несовершеннолетний ученик 9 класса одной из школ", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого не озвучиваются. Как отмечают в пресс-центре, школьник с "фейкового аккаунта из хулиганских побуждений" отправил ложное сообщение о минировании на электронную почту одной из школ Бишкека с целью "срыва учебного процесса". Этот заграничный аккаунт подросток купил "посредством одной из видеоигр". В ходе проведенного в присутствии родителей допроса ученик признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время проверяется его причастность к другим фактам рассылки анонимных сообщений о заложенных бомбах на территории Бишкека. При этом в ГКНБ напомнили, что подобные действия являются уголовно наказуемыми, поскольку в соответствии с одной из статей Уголовного кодекса республики за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или "иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления тяжкого вреда", предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок от одного до трех лет. По решению суда, обвиняемому также может грозить штраф до 1 тыс. "расчетных показателей" (около $1,2 тыс.) или лишение свободы на срок до пяти лет.

С начала нынешнего года в столице Киргизии было отмечено несколько волн массовых сообщений о взрывных устройствах в школах, вузах, зданиях госорганов и даже в морге. Ни в одном из случаев они не подтвердились. По данным МВД республики, эти сигналы были получены по электронной почте с зарубежных IP-адресов.