28 июля, 11:38

Суд оставил под домашним арестом экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области

Владимира Арцыбашева подозревают в мошенничестве при благоустройстве Рязани

ТАСС 28 июля. Московский городской суд отклонил апелляционное представление прокуратуры о замене домашнего ареста на заключение под стражу экс-советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева, подозреваемого в мошенничестве. Он останется под домашним арестом до 14 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Арцыбашев остается под домашним арестом до 14 августа", - сказали в суде.

В феврале его задержали по делу о мошенничестве при благоустройстве Рязани. По версии следствия, в 2020 году экс-советник поручил руководству управления благоустройства администрации города организовать закупку специальных комбинированных дорожных машин на 63 млн рублей, деньги выделили по государственной программе "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности". При этом техническое задание конкурса составили под конкретную аффилированную организацию, цену контракта завысили, в результате чего ущерб региональному бюджету превысил 15 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". 

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