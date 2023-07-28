28 июля, 11:40

Около 6 тыс. жителей Курской области остались без электроэнергии из-за непогоды

Электроснабжение нарушено в 23 населенных пунктах

ТАСС, 28 июля. Около 6 тыс. человек, в том числе 1,8 тыс. детей, остались без света из-за непогоды в пяти районах Курской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Всего под отключение попали пять муниципальных объединений, 23 населенных пункта, 23 трансформаторных подстанции, 2 470 домов, 5 913 человек, из них 1 805 детей, социально значимые объекты под отключение не попали", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нарушение электроснабжения произошло из-за дождя и порывов ветра.

По данным синоптиков, 28 июля в Курской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений - местами сильные ливневые дожди, грозы, в отдельных районах град, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 

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