МЧС Киргизии ищет пропавших на пике Победы альпинистов из России и Литвы

Как отметили в пресс-службе ведомства, официальное обращение о проведении "разыскных мероприятий" поступило в республику 27 июля от российского МЧС

БИШКЕК, 28 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС Киргизии приступили к поиску российских и литовского альпинистов, которые пропали на территории республики в районе пика Победы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Для поиска четырех пропавших альпинистов, которые отправились покорять пик Победы, привлечены семь спасателей горно-спасательного отряда "Эдельвейс" МЧС и 16 спасателей республиканского отдельного спасательного отряда министерства", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, официальное обращение о проведении "разыскных мероприятий" поступило в республику 27 июля от российского МЧС.

В пресс-службе заверили, что трое пропавших спортсменов являются российскими гражданами, еще один - гражданин Литвы. Все они ранее заключили договор с киргизской туристической компанией "Аксай-Тревел". Известно, что в базовом лагере альпинисты разместились 11 июля и в тот же день начали восхождение на пик Победы. В последний раз они общались со своими знакомыми 19 июля с помощью спутниковой связи, находясь на высоте 6,9 тыс. м.

Пик Победы находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его высота составляет 7 439 м.