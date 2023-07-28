На побережье Одесской области взорвались 10 морских мин

По словам представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины Натальи Гуменюк, две из них были уничтожены контролируемо

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. На побережье Одесской области за сутки сдетонировали 10 морских мин.

Об этом сообщило издание "Вести" со ссылкой на представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталью Гуменюк.

По ее информации, за сутки на побережье Одесской области сдетонировали 10 морских мин, две из которых были уничтожены контролируемо.

Ранее украинские СМИ сообщали о сильном шторме в Черном море в Одесской области. Отмечалось, что из-за шторма в море погибли два человека.