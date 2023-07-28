В Греции за 10 дней возникли 600 лесных пожаров

Из них 595 потушили

АФИНЫ, 28 июля. /ТАСС/. В Греции возникли 600 природных пожаров за 10 последних дней. Большинство из них быстро потушено, часть возгораний вызвана поджигателями. Об этом заявил государственный министр Макис Воридис в интервью телеканалу Open TV.

"За последние 10 дней у нас произошло 600 пожаров, которые тушила Пожарная служба, хотя мы, прежде всего, смотрим на крупные пожары, которые вышли из-под контроля, - сказал министр. - Но за тремя - пятью большими пожарами стоят 595, которые вовремя потушили". Воридис выразил мнение, что "состояние системы гражданской защиты и тушения лесных пожаров в стране значительно улучшилось по сравнению с тем, что было в прошлом". "Когда приходится иметь дело с 46 градусами жары и семибальными ветрами [по шкале Бофорта] в течение 11 дней и 600 пожарами, то это свидетельствует о том, что состояние [сил пожаротушения] улучшилось", - пояснил он.

По словам министра, "несомненно, значительная часть пожаров произошла из-за поджогов". "Очевидно, что здесь предпринимаются усилия как греческой полицией, так и компетентными органами, возможно, в определенной степени и национальной разведывательной службой, чтобы выяснить, есть ли что-нибудь в этом плане", - сказал Воридис. На вопрос, есть ли, по его мнению, у поджигателей организованный план, министр ответил: "Я не могу этого утверждать, но говорю, что службы пытаются выяснить и такие детали".

Воридис коснулся также взрывов в четверг на складе боеприпасов ВВС Греции в Неа-Анхиалос (область Магнисия), загоревшемся из-за лесного пожара. "Хотя меры были приняты, работали силы пожарных, в военном лагере работала система обеспечения пожарной безопасности, проведена вырубка леса [для создания противопожарной полосы], мы пришли к выводу, что в связи с повышенной тепловой нагрузкой и по соображениям безопасности мы должны эвакуировать периметр. Поэтому был сделан выбор в пользу эвакуации [военных из лагеря и населения местных поселков]", - пояснил чиновник.

Греческий информационный портал pronews.gr считает, что Воридис высказываниями о возможных поджигателях пытается скрыть ответственность властей за длительные пожары и взрывы на складе ракет и бомб одной из главной авиабаз Греции. "Тема пожара в Неа-Анхиалосе очень большая, потому что немыслимо, чтобы склад боеприпасов с ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" стоимостью в сотни миллионов евро был просто так взорван пожаром и мог привести к большим разрушениям. Предполагается, что эти склады находятся под землей и защищены от прямого удара по ним противника, им не должно угрожать простое распространение лесного пожара", - указывает портал.