В Ингушетии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Из-за непогоды возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок

МАГАС, 28 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о ливнях с грозой и градом, ветре до 25 м/с объявили в Ингушетии с середины дня 28 июля и 29 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В период с 13:00-14:00 мск и до конца суток 28 июля, ночью и утром 29 июля местами в Республике Ингушетия ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за непогоды возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.

Сейчас в Ингушетии 29 градусов, облачно.