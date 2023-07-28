В Ленинградской области электричка сбила насмерть подростка на велосипеде

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Двенадцатилетний мальчик погиб под поездом, переезжая железнодорожные пути на велосипеде в Кировском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения транспорта, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Днем 28 июля поступило сообщение о травмировании электричкой подростка на регулируемом переходе станции Жихарево Кировского района Ленинградской области. По предварительной информации, подросток ехал на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на то, что машинистом применено экстренное торможение, наезда избежать не удалось. От полученных травм мальчик 2011 года рождения скончался", - говорится в сообщении.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).