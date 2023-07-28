Лесной пожар в районе Кемера взяли под контроль

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что "работы по охлаждению продолжаются"

АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в районе города Кемер на юге Турции удалось взять под контроль в пятницу.

"Лесной пожар в Кемере был взят под контроль в результате эффективных воздушных и наземных мероприятий. Работы по охлаждению продолжаются", - сообщил журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами превышали 40 градусов. В Стамбуле и Измире, где температура достигала 44 градусов, были отмечены многолетние рекорды.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что турецкие власти заверяют в отсутствии каких-либо угроз для объектов массового туризма в республике из-за лесных пожаров. Однако дипломаты рекомендуют туристам из РФ по возможности не покидать территорию отелей.