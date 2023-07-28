Суд приговорил к 6,5 года бизнесмена по обвинению в ложном доносе на членов банды Цапка

Сторона защиты намерена обжаловать приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бизнесмена Александра Исюка, которого обвиняют в заведомо ложном доносе на членов банды Цапков, к 6,5 года колонии, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд постановил Исюка признать виновным и назначить наказание в виде 6,5 года в исправительной колонии общего режима", - сказала судья. Ранее в ходе прений сторон в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону гособвинитель попросил суд назначить Исюку семь лет колонии.

Сторона защиты обжалует приговор Исюка, сообщил ТАСС адвокат подзащитного Никита Процевитый. "Обжалуем однозначно", - сказал он.

Уголовное дело в отношении бизнесмена, который, по версии следствии, подавал заведомо ложное заявление о вымогательстве 70 млн рублей бандой Цапков, возбудили в 2019 году. В 2021 году уголовное преследование было прекращено, поскольку, по версии следствия, Исюк подделал предоставленные документы.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.