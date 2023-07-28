Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ Киевского района

По словам Алексея Кулемзина, еще три человека получили ранения

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате погиб мужчина, две женщины и ребенок получили травмы. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"Украинские нелюди продолжают терроризировать мирных жителей нашего города. В результате обстрела Киевского района по ул. Неделина погиб мужчина 1953 года рождения", - написал мэр.

Он добавил, что на улицах Чапаева и Киселева в результате обстрелов ранения получили две пожилых женщины и девочка 2014 года рождения.

Согласно информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток Киевский район находится под массированным огнем со стороны ВСУ, его обстреляли порядка 30 раз, используя ствольную артиллерию 155 мм и реактивные системы залпового огня.