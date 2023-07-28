В Таганроге 15 человек пострадали при взрыве в кафе

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительно, взорвалась ракета

ТАСС, 28 июля. Взрыв произошел в кафе в Таганроге, пострадали 15 человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На данный момент за медицинской помощью обратились 15 человек, с ними работают медики. Все обратившиеся за медпомощью - с легкими травмами от осколков. Жертв нет", - сообщил он в Telegram-канале.

Он также сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея.

"Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома", - заявил он.

Глава области также сообщил о госпитализации девяти человек.

"В медучреждения доставлены девять человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники", - подчеркнул Голубев.

По данным Минздрава РФ, пострадали 14 человек.

"Врачи скорой медицинской помощи работают на месте происшествия в Таганроге. По предварительным данным, пострадали 14 человек, семи из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона. Еще семерым пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не понадобилась. Специалисты оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По данным губернатора, предположительно, взорвалась ракета. Он также добавил, что ЧП произошло в кафе "Чехов сад", которое расположено по адресу переулок Лермонтовский, дом 22.

В экстренных службах сообщили, что по предварительным данным, людей под завалами нет.

Взрывом частично разрушены несколько зданий, выбиты окна и двери, осколками повреждены стены. На месте падения ракеты образовалась воронка глубиной более метра. Очевидцы выкладывают в интернете фото поражающих элементов, похожих на рыболовные грузила.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Эпицентр взрыва, по предварительным данным, находился в кафе.

В МЧС сообщили о госпитализации семерых человек.

В ГИБДД Ростовской области сообщили о перекрытии движение транспорта по нескольким улицам после взрыва.

"В городе Таганроге перекрыто движение по улице Александровской, переулку Лермонтовскому, улице Антона Глушко. Госавтоинспекция просит водителей двигаться по улице Фрунзе и улице Чехова", - сообщило ведомство.

В новость были внесены изменения (17:06 мск) - меняется число пострадавших.