СК в Дагестане начал проверку по факту регулярного отключения света в городах и районах

Проверку проводят в отношении должностных лиц энергоснабжающей организации, осуществляющей транспортировку электроэнергии по распределительным сетям и присоединение потребителей к электросетевой инфраструктуре

МАХАЧКАЛА, 28 июля./ТАСС/. Следователи в Дагестане начали проверку по факту систематического отключения света в нескольких городах и районах республики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

В соцсетях распространяются обращения жителей Махачкалы, Хасавюрта и других районов республики о систематическом отключении света в жилых домах и кварталах. "В Республике Дагестан проводится доследственная проверка по факту систематического отключения света в ряде городов и районов республики. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан организована доследственная проверка в отношении должностных лиц энергоснабжающей организации, осуществляющей транспортировку электроэнергии по распределительным сетям и присоединение потребителей к электросетевой инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за аварии в Левашинском районе республики без света остались более 35 тыс. жителей Акушинского района Дагестана.